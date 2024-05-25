شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة صفوف النقل الترم الثانى بالجيزة برقم الجلوس.. طريقة الاستعلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد مديرية التربية والتعليم بالجيزة لإعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني (الدور الأول) للعام الدراسي 2023/2024، لطلاب صفوف النقل بمراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي (من الصف الرابع الابتدائي إلى الصف الثاني الثانوي)، وذلك بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات بشكل نهائي.

ونظمت أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب صفوف النقل بمحافظة الجيزة في الفترة من الأربعاء 8/5/2024، إلى الخميس 23 مايو 2024، إذ انطلقت امتحانات طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي يوم الأربعاء 8/5/2024 واستمرت حتى يوم الأربعاء 15/5/2024، واستمرت امتحانات طلاب الصف السادس الابتدائى في الفترة من الخميس الموافق 9/5/2024 إلى يوم الخميس 16/5/2024.

ونظمت امتحانات طلاب الصف الأول الإعدادى في الفترة من يوم الأربعاء 8/5/2024 إلى يوم الأربعاء 15/5/2024، والصف الثانى الإعدادى في الفترة من الخميس الموافق 9/5/2024 إلى يوم الخميس 16/5/2024.

وأدى طلاب الصف الأول الثانوى (العام) امتحاناتهم في الفترة من الأربعاء الموافق 8/5/2024 إلى يوم الاربعاء 22/5/2024، وطلاب الصف الثانى الثانوى (العام) في الفترة من الخميس الموافق 9/5/2024 إلى الخميس 23/5/2024.

وخلال الأيام القليلة القادمة، ستعلن مديرية التربية والتعليم بالجيزة، مواعيد إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب صفوف النقل (من الصف الرابع الابتدائي إلى الصف الثاني الثانوي)، على أن تعلن النتائج بشكل موحد على مستوى المحافظة، ويتم تقسيمها على أيام؛ للتسهيل على الطلاب وأولياء الأمور ومنع حدوث تكدس داخل المؤسسات التعليمية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتعليمات أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

ويمكن لطلاب صفوف النقل أو أولياء أمورهم الاستعلام عن نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني، بالاسم ورقم الجلوس أو الرقم القومي فور إعلانها، من خلال الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالجيزة، أو من خلال المدارس، إذ ستعلن نتائج طلاب جميع المراحل بشكل موحد، في كشوف واضحة بلوحة الإعلانات داخل المدارس، دون تحصيل أي مبالغ مالية تحت أي مسمى.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم أوضحت أن نتائج امتحانات الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي يتم التعبير عنها في صورة أربعة ألوان، تعبر عن مدى اكتساب المتعلم للمعارف والمهارات، وعن طريق الألوان يتعرف المتعلم على تطور أدائه، حيث أن اللون الأزرق يوضح أن المتعلم قد فاق التوقعات في اكتساب المعارف والمهارات المطلوبة من 85 إلى 100، واللون الأخضر يوضح أن المتعلم قد امتلك المعارف والمهارات المطلوبة من 65 لأقل من 85 واللون الأصفر يوضح أن المتعلم في حاجة إلى بعض الدعم من 5 لأقل من 65، واللون الأحمر يوضح أن المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات المطلوبة، وما زال في حاجة إلى الكثير من الدعم 1 لأقل من 50.