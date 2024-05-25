شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس غدا.. ارتفاع بدرجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 36 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد، ارتفاعا فى درجات الحرارة ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، معتدل ليلا على شمال البلاد، مائل للحرارة على جنوب البلاد.

ومتوقع غدا أن يشهد نشاط رياح تكون مثيرة للرمال والأتربة وتؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية على أقصى الغرب، وفرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على السواحل الشمالية الغربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الأحد: القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 23، والإسكندرية العظمى 35 والصغرى 22، ومطروح العظمى 39 درجة والصغرى 24، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 26، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 26، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 28.