شكرا لقرائتكم خبر عن انتظروا أقوى مراجعة نهائية فى العربى لطلاب الثانوية على تليفزيون الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم تليفزيون الخليج 365، فى تمام الساعة الواحدة والنصف، مساء اليوم السبت، بثًا مباشرًا، للمراجعة النهائية لمادة اللغة العربية، وذلك استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة 2024.

يأتي ذلك فى إطار الدور الخدمى والمجتمعى لـ"الخليج 365" نحو التسهيل على أبنائنا الطلاب، بتقديم المراجعات النهائية لجميع مواد الثانوية العامة بمختلف فروعها (أدبي – علمي)، وذلك بالاستعانة بمجموعة من كبار الخبراء ومعلمي المواد في وزارة التربية والتعليم.

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وتغطي المراجعة النهائية لمادة اللغة العربية، أهم أجزاء المنهج في صورة سؤال وجواب، وعدد من الأسئلة الاسترشادية الهامة للامتحان؛ لمساعدة الطلاب على الإلمام بالمنهج بشكل مبسط وسريع والتدريب على شكل أسئلة امتحان 2024.

وتبدأ امتحانات الثانوية العامة بالمواد غير المضافة للمجموع يوم 10 يونيو المقبل، ثم يحصل الطلاب على إجازة بسبب عيد الأضحى من يوم 13 يونيو حتى 21 من نفس الشهر، على أن تنطلق امتحانات المواد الدراسية الأساسية 22 يونيو وتستمر حتى 20 يوليو 2024.



