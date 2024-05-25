شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تكشف حالة الطقس وأعلى درجات حرارة متوقعة اليوم.. القاهرة تسجل 33 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استقرار بالأحوال الجوية على كافة الأنحاء وطقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد ، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن الطقس يكون معتدل ليلا على شمال البلاد مائل للحرارة على جنوب البلاد، مع وجود نشاط رياح على أغلب الأنحاء مما يعطى مزيد من الشعور بتحسن حالة الطقس، لافته إلى أن أعلى درجات حرارة متوقعة على القاهرة الكبرى 33 درجة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم السبت : القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 21، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 19، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 19، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 25، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 26، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 27.