شكرا لقرائتكم خبر عن أسئلة لن يخرج عنها امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم تليفزيون الخليج 365، بثًا مباشرًا، للمراجعة النهائية لمادة اللغة العربية، وذلك استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024.

وتغطى المراجعة النهائية لمادة اللغة العربية، أهم أجزاء المنهج وعدد من الأسئلة الاسترشادية المقالية والموضوعية، التي لن يخرج عنها الامتحان؛ لمساعدة الطلاب على الإلمام بالمادة بشكل شامل وسريع، والتدريب على شكل أسئلة امتحان 2024.

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وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفة امتحان مادة اللغة العربية للثانوية العامة 2024، موضحة أن الأسئلة ستكون من منهج الصف الثالث الثانوي العام، كما أنها ستخاطب الفهم ونواتج التعلم، ومتدرجة من حيث الصعوبة.

وأشارت الوزارة إلى أن الامتحان يتكون من 55 سؤالا منها 4 أسئلة مقالية، يتم الإجابة عنها في ورقة الإجابة المخصصة لذلك، ويتم الإجابة عن الأسئلة المقالية والاختيارية في 3 ساعات ومخصص للورقة الامتحانية 80 درجة.