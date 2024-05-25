شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يشهد افتتاح محاور جديدة منها محور هشام عرفات عبر فيديو كونفرانس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح محور الدكتور الراحل هشام عرفات عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك ضمن المشروعات التنموية الجديدة التي تقام في جنوب الوادي.

وكذلك افتتح الرئيس السيسي، محور اللواء سمير فرج، ومحور الدكتور محمد سيد طنطاوي، ومحور الشيخ محمد صديق المنشاوي، ومحور الدكتور جمال حمدان، لتسهيل الحركة المرورية في هذه المنطقة في إطار تطوير مشروع توشكي.

وتولى الدولة المصرية اهتماما كبيرا بالمشروعات القومية للاستصلاح الأراضي والإنتاج الزراعي، وتوفير المخصصات المائية لها، خاصةً في منطقة توشكي بجنوب الوادي.

وتقام المشروعات الكبرى في استصلاح الأراضي في جنوب الوادي وفق دراسات متكاملة لانتقاء أفضل أنواع الزراعات والمحاصيل، بما يساعد على ترشيد استهلاك المياه والاستفادة القصوى من كل مصادرها المتاحة بالدولة، وذلك بالتوازي مع مختلف الآليات القائمة لتعظيم الاستفادة من مصادر المياه وفق استراتيجية الدولة الشاملة في هذا الإطار، خاصةً عن طريق نظم الري الحديث، وكذلك منظومة محطات معالجة مياه الصرف وتحلية المياه، فضلًا عن منظومة الصوب الزراعية، إلى جانب الاعتماد على الوسائل الزراعية التي تتناسب مع طبيعة الأراضي والمناخ لكل منطقة زراعية، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لزيادة رقعة الأراضي الزراعية من المساحة الجغرافية الكلية للجمهورية.