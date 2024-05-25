شكرا لقرائتكم خبر عن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة بالاسم ورقم الجلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، إعلان نتائجهم بامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2024، وذلك بعد انتهاء أعمال الامتحانات بالكامل الخميس الماضي الموافق 23 مايو الجاري.

تقدم لامتحانات الفصل الدراسي الثاني بمحافظة الجيزة، التي بدأت السبت 18 مايو 2024، واستمرت لمدة ستة أيام، 191068 طالبا وطالبة، أدوا امتحاناتهم أمام 697 لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية، بالإضافة إلى لجنة 57375.

ووفق جدول الامتحانات، أدى طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة يوم السبت 18/5/2024 امتحان مادة اللغة العربية والخط، والأحد 19/5/2024 امتحان مادتي الجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، والإثنين 20/5/2024 امتحان مادة الهندسة.

وأدى الطلاب يوم الثلاثاء 21/5/2024 امتحان مادتي اللغة الأجنبية، والتربية الدينية، والأربعاء 22/5/2024 امتحان مادتي العلوم، والتربية الفنية، واختتموا امتحاناتهم الخميس 23/5/2024 بأداء امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، و(التربية الرياضية خاص بطلاب مدرسة السعيدية".

ومن جانبه، أكد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، على المصححين مراعاة الدقة في التصحيح وإعطاء الطالب حقه في الورقة كاملًا، منبهًا على مراعاة الدقة فى المراجعة وتطبيق قواعد الرأفة استعدادًا لإعلان النتائج.

ومن المقرر أن تحدد مديرية التربية والتعليم بالجيزة، موعد إعلان نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية، خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد وتجميع الدرجات وتجهيز الكشوف النهائية واعتمادها من قبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وفور انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات بالكامل واعتمادها من قبل المحافظ، ستكون نتيجة الطلاب متاحة بالاسم ورقم الجلوس على موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة الرسمي، بالدرجات في جميع المواد الدراسية، للتيسير على الطلاب وأولياء الأمور، كما ستكون النتائج متاحة في كشوف واضحة داخل المدراس.

ويمكن لطلاب وطالبات الشهادة الإعدادية التظلم على نتيجة الفصل الدراسي الثاني، فور ظهورها، باتباع الخطوات والإجراءات التالية:

1- يقوم الطالب أو ولى أمره بتقديم طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب، على أن يحدد المادة أو المواد التي يرغب في التظلم من نتيجتها.

2- سداد الرسوم المقررة طبقًا للفاكس المرسل من ديوان وزارة التربية والتعليم الذي ينظم مقابل سداد الرسوم المقررة للتظلمات.

3- يتم التوجه للجنة النظام والمراقبة التابعة للإدارة التعليمية لتسليم الطلب والحصول على إيصال السداد وتحديد موعد للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها.

4- بعد انتهاء فتره التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التي أبداها الطالب أو ولي أمره يتم البت في تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه وبعد ذلك يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب في التظلم أو عدم أحقيته.

- في حالة أحقية الطالب في التظلم وزيادته فى الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.



