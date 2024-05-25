شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يشاهد فيلما تسجيليا عن مشروعات التنمية فى جنوب الوادى وتوشكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت فعاليات افتتاح مشروعات تنموية في جنوب الوادي، وذلك من داخل مركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي عرض فيلم تسجيلي عن مشروعات التنمية فى جنوب الوادي ومشروع توشكي، واستعرض الفيلم التسجيلي كيفية القضاء على التحديات التى واجهت المشروع من أجل توصيل المياه إلى هذه المنطقة.

وتولى الدولة المصرية اهتماما كبيرا بالمشروعات القومية لاستصلاح الأراضي والإنتاج الزراعي، وتوفير المخصصات المائية لها، خاصةً في منطقة توشكي بجنوب الوادي.

وتقام المشروعات الكبرى في استصلاح الأراضي في جنوب الوادي وفق دراسات متكاملة لانتقاء أفضل أنواع الزراعات والمحاصيل، بما يساعد على ترشيد استهلاك المياه والاستفادة القصوى من كل مصادرها المتاحة بالدولة، وذلك بالتوازي مع مختلف الآليات القائمة لتعظيم الاستفادة من مصادر المياه وفق استراتيجية الدولة الشاملة في هذا الإطار، خاصةً عن طريق نظم الري الحديث، وكذلك منظومة محطات معالجة مياه الصرف وتحلية المياه، فضلًا عن منظومة الصوب الزراعية، إلى جانب الاعتماد على الوسائل الزراعية التي تتناسب مع طبيعة الأراضي والمناخ لكل منطقة زراعية، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لزيادة رقعة الأراضي الزراعية من المساحة الجغرافية الكلية للجمهورية.