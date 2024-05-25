شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد المصريين بالخارج يطلق مبادرة لتوعية الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اتحاد شباب المصريين بالخارج، برئاسة الدكتور محمود حسين، إطلاق مبادرة بالتعاون مع وزارة الهجرة، لتنظيم حملات توعية في 72 قرية تابعة لـ 14 محافظة هي الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية.

وأكد رئيس اتحاد شباب المصريين في الخارج، في ختام ورشة العمل التدريبية للملتقى الأول للاتحاد والذي أقيم في بيت شباب الإسماعيلية، أن الهدف من تلك المبادرة تعريف الشباب المصري بمخاطر ظاهرة الهجرة غير الشرعية، التي تجذرت عبر عقود طويلة مما جعلها ثقافة لدى بعض القرى المصرية، وحلا غير آمن أو شرعي أمام الشباب المصري الراغب في الهجرة للخارج.

وأشاد رئيس الاتحاد بالجهود التي تقدمها وزاره الهجرة فى ملف الهجرة غير الشرعية ، تحت قيادة الوزيرة المجتهدة سها الجندي ونجاحها الكبير في العديد من المبادرات منها ما تم تنفيذه في المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، فور تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وزارة الهجرة بتنفيذها بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، في ختام النسخة الثالثة لمنتدى شباب العالم 2019.

ومن جانبه قال علاء خليل عضو مجلس إدارة الاتحاد، إن الفترة المقبلة ستشهد دورات تدريبية على احتياجات دول الخليج العربي و تدريب العمالة المصرية في المجالات المطلوبة بتلك الدول فضلا عن عقد دورات تدريبية مجانية على المهن التي يتطلبها سوق العمل وتأهيلهم وتنمية مهاراتهم لدخول سوق العمل أو بدء مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة.

من جانبه قال محمد شحاتة المنسق العام للملتقى، إن هناك عدد من التوصيات التي ستصدر عن المتلقى منها إدراج الهجرة غير الشرعية في المقررات الدراسية للطلاب بالمدارس لتوعية النشئ بمدى خطورة الظاهرة، فضلا عن توعية الشباب بالفرص التمويلية والقروض الميسرة التي تمنحها الدولة والتي قد تساعدهم في تأسيس مشروعات صغيرة كبديل للهجرة غير الشرعية.



