شكرا لقرائتكم خبر عن راجع الأحياء × 20 دقيقة.. أقوى مراجعة نهائية للامتحان لطلاب الثانوية العامة..بث مباشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم تليفزيون ”الخليج 365”، بثًا مباشرًا، للمراجعة النهائية لمادة الأحياء لطلاب الثانوية العامة، ليكون الطالب على استعداد تام لتحصيل المادة والحصول على الدرجة النهائية فى الامتحان، وذلك عبر الاطلاع على مزيد من الأسئلة الهامة المتوقعة.

وتغطى المراجعة النهائية لمادة الأحياء، أهم أجزاء المنهج في صورة سؤال وجواب، وعدد من الأسئلة الاسترشادية الهامة للامتحان؛ لمساعدة الطلاب على الإلمام بالمنهج، والتدريب على شكل أسئلة امتحان 2024؛ لمساعدة الطلاب على الإلمام بالمادة بشكل شامل وسريع، والتدريب على شكل أسئلة الامتحان.

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ويشمل امتحان مادة الأحياء، 46 سؤالا، منها سؤالين مقالى ويتم الإجابة عن الـ"46 سؤالا فى 3 ساعات ومخصص للمادة 60 درجة.



ويستعين تليفزيون الخليج 365، بمجموعة من كبار الخبراء ومعلمي المواد في وزارة التربية والتعليم، لتقديم جرعة مكثفة يستطيع من خلالها طلاب الثانوية العامة تحصيل المعلومات والاستعداد لأداء امتحانات 2024، المقرر انطلاقها يومي 10 و12 يونيو للمواد غير المضافة للمجموع، و22 يونيو للمواد الدراسية الأساسية.