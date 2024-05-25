شكرا لقرائتكم خبر عن "بصمة".. حملة بـ"إعلام القاهرة" للتوعية بمفهوم السياحة المستدامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق طلاب بكلية الإعلام جامعة القاهرة حملة بعنوان "بصمة" من أجل توعية الجهمور بأهمية السياحة المستدامة في مصر ".

وعقد طلاب قسم العلاقات العامة والإعلان في كلية الإعلام ندوة بقاعة المؤتمرات تحت رعاية عميدة الكلية الدكتورة ثريا البدوي، تناولت أهمية السياحةالمستدامة، تحت إشراف الدكتور أحمد خطاب، رئيس قسم العلاقات العامة والإعلان بمشاركة وحضور الدكتورة نشوي طلعت، أستاذ الدراسات السياحية ومستشار وزير السياحة لشئون السياحة المستدامة، والدكتورة هند أبو شاهين، الباحثة المتخصصة في الأثار اليونانية والرومانية والمحاضر في جامعة مطروح.

حملة " بصمة " تشرف عليها الدكتورة أسماء عز الدين المدرس بقسم العلاقات العامة والإعلان، و فاطمة محمد، المعيدة بقسم العلاقات العامة والإعلان، والطلاب القائمين عليها هم، خديجة أحمد فتحي، دنيا مدحت أحمد، تقى خالد ، ميادة محمد، سلمى شريف، شروق سيد حماد، زينب خالد، مريم أشرف، إيمان عبدالله،عزة توفيق، محمود محمد، محمود عبدالخالق، خديجة عصام، شروق سيد عبدالناصر، محمود عبد الخالق، رؤى حاتم، عمر ياسر، أحمد ناجي، ماريان أسامة، شاهندة حمدي، حبيبة محمد.

وتعد حملة "بصمة" مبادرة تستهدف تحقيق التوازن بين السياحة والحفاظ على البيئة والثقافات المحلية والاقتصاد المحلي ، من خلال تعزيز الوعي وتشجيع السلوك المستدام لدى الزوار، بما يسهم في خلق مستقبل أفضل لصناعة السياحة.

وتأتي حملة "بصمة" كمبادرة طلابية من طلاب كلية الإعلام بجامعة القاهرة، قسم العلاقات والإعلان، بهدف توعية الجمهور بمفهوم السياحة المستدامة وأهميتها في الحفاظ على الثروات الطبيعية والثقافية للأماكن السياحية، وتعزيز السلوكيات اللازمة لتحقيقها.