شكرا لقرائتكم خبر عن الجامع الأزهر يفتح باب التقديم لقبول دفعة جديدة برواق القرآن الكريم للأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجامع الأزهر الشريف، عن فتح باب التقدم لقبول دفعة جديدة برواق القرآن الكريم للأطفال بفروع الرواق الخارجية بمحافظات الجمهورية، وذلك فى إطار اهتمام الأزهر الشريف بكتاب الله تحفيظا وإتقانا وتعليما، ووفق توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، والدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر.

وصرح د. عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهرى بالجامع الأزهر، أن هناك بعض الشروط التى ينبغى توافرها فى الراغبين فى التقديم وهى ألا يقل عمر الطفل عن خمس سنوات ولا يزيد على سبع سنوات، حيث يلتحق الطفل بالرواق بعد اجتيازه اختبار تحديد المستوى بالمقار المعلن عنها، وأن الدراسة برواق القرآن الكريم تكون بنظام الحضور المباشر فقط، طبقا لجدول الحلقات الذى سيتم الإعلان عنه بعد نتيجة اختبار تحديد المستوى، وأن الدراسة برواق القرآن الكريم مجانية بالكامل.

من جهته أوضح د. هانى عودة، مدير الجامع الأزهر، أنه على الراغبين فى الالتحاق بأى من برامج القرآن الكريم التقدم إلى الفرع وفق المواعيد المحددة التى سيتم نشرها فى وقت لاحق اليوم على صفحات الرواق بالمحافظات، حيث سيتم نشر جداول بالفروع المتاح التقديم بها ومواعيد استقبال كل فرع للطلبات، مؤكدا على أن الأعداد المطلوبة محدودة، وأولوية القبول بأسبقية التقديم، موضحا أن هذه البرامج تأتى برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، وبتوجيهات الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر، وبإشراف د.عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهرى بالجامع الأزهر.