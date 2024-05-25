شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تستعد لافتتاح مبنى إدارة تموين ومركز لخدمة المواطنين بالمرج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أنه تم الانتهاء من انشاء مبنى إدارة تموين ومركز خدمة المواطنين بمنطقة عشش المهاجرين بالمرج على مساحة 276 م2 تمهيدًا لافتتاحه.

وأضاف محافظ القاهرة أن هذا المركز يأتى ضمن خطة محافظة القاهرة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة الأحياء خاصة المناطق الأكثر احتياجًا عن طريق انشاء مراكز تكنولوجية نموذجية تقدم الخدمات التموينية للمواطنين بشكل سهل وميسر وتحقيق الفصل بين مؤدى الخدمة ومتلقيها، وتحقيق مبدأ الشفافية بالإضافة إلى سرعة إنهاء المعاملات وتسهيل أداء الخدمة عبر شباك واحد والتواصل مع المواطنين بشكل حضارى وسريع.

من جانبه أكد ناصر ثابت، مدير مديرية التموين بالقاهرة، أن المركز مكون من ثلاثة طوابق، ويضم الطابق الأول مخزن للمديرية وجراج سيارات، والطابق الثانى يضم مركز خدمة مواطنين لتقديم كافة الخدمات التموينية وصالة انتظار مكيفة ومجهزة بخدمة النداء الآلى وشاشات لتوضيح المستندات المطلوب تقديمها من قبل المواطنين لتلقى الخدمة، ويشمل عدد 10شبابيك منهم شباك لتقديم الخدمات لذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن، وشباك لجهاز حماية المستهلك، والطابق الثالث به إدارة تموين المرج بكافة أقسامها التموينية والرقابية والمالية والإدارية والتفتيش الفنى.

وأشار "ثابت" أن المركز سيقدم المركز عدة خدمات من بينها استخراج البطاقات بدل الفاقد أو التالف، والخصم، والطلاق، وخصم الوفاة، والفصل الاجتماعى، كما سيتم تطبيق هذا النموذج الحضارى من مراكز الخدمات التموينية على مستوى جميع أحياء العاصمة.