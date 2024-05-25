شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2024.. الأعلى للجامعات يوافق على تشكيل لجنة اختبارات القدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدورى، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اليوم السبت، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة كفر الشيخ.

قدم المجلس الشكر لأسرة جامعة كفر الشيخ برئاسة الدكتور عبدالرازق دسوقى رئيس الجامعة، لاستضافة اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.

وأكد وزير التعليم العالى على ضرورة استعداد الجامعات والمعاهد لامتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى الحالى، مؤكدًا على ضرورة تواجد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المُعاونة بالجامعات؛ لضمان تحقيق الانضباط ونجاح سير أعمال الامتحانات. مشددا على ضرورة تركيز الجامعات على الأبحاث العلمية والأفكار التى يمكن تحويلها إلى ابتكارات ومنتجات قابلة للتطبيق يكون لها مردود اقتصادى على المُجتمع، وكذلك ربط المُنتج البحثى بالصناعة، وتوجيه الأبحاث العلمية لخدمة المُجتمع، ومواجهة التحديات التى تواجه النمو الاقتصادى، ودعم مجتمع الصناعة والاقتصاد الوطنى، وتعزيز التعاون العلمى والبحثى بين الجامعات ومجتمع الصناعة والأعمال والمُؤسسات الإنتاجية، وتوظيف إمكانات المُؤسسات الأكاديمية والعلمية؛ لخدمة كافة الاحتياجات التنموية التى تواجه المناطق الجغرافية بجميع أنحاء الجمهورية.

ووجه الوزير بأهمية تفعيل دور التحالفات الإقليمية التى تم توقيعها بين المؤسسات الأكاديمية والإنتاجية والصناعية، وتنفيذ خطة التحالفات الإقليمية لدعم البحث العلمى للصناعة والاقتصاد الوطنى، ومواجهة التحديات التى تواجه الأقاليم الجغرافية المختلفة على مستوى الجمهورية، ودعم تحويل المؤسسات التعليمية إلى مؤسسات ابتكارية تُسهم فى جذب الكوادر العلمية المُتميزة، وذلك تنفيذًا للمبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، التى تحظى بدعم ورعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وتماشيًا مع تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى.

كما أشاد الوزير بجهود الجامعات فى تنمية وعى الطلاب، من خلال تنظيم الندوات التثقيفية والتوعوية، وتنظيم رحلات طلابية للمشروعات القومية، حتى يتعرف الطلاب على حجم المشروعات التى يتم تنفيذها بمختلف أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى تنمية الولاء والانتماء لدى الطلاب.

وأثنى الوزير على إدراج 28 جامعة مصرية فى تصنيف التايمز العالمى للجامعات الناشئة التى يقل عمرها عن 50 عامًا وفق نسخته الصادرة لهذا العام 2024، وذلك من بين إجمالى 1171 جامعة على مستوى العالم، كما أثنى الوزير على إدراج 20 جامعة مصرية ضمن أفضل 2000 جامعة على مستوى العالم وفق تصنيف (CWUR) لعام 2024. ووجه الوزير بضرورة استمرار الجامعات فى تقديم الدعم للباحثين لزيادة النشر العلمى فى المجلات العلمية الدولية المرموقة؛ للارتقاء بتصنيف الجامعات المصرية فى كُبرى التصنيفات العالمية.

واستمع المجلس إلى تقرير حول أبرز الأنشطة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى خلال شهر مايو، وجاء فى مُقدمتها اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية مع مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية الذى يضم نخبة من الشخصيات المصرية والدولية البارزة.

كما استقبل الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وفد مُنظمتى اليونسكو واليونسيف لاستعراض أوجه التعاون فى المجال التعليمى والأكاديمى والبحثى، كما تم استعراض التجربة الرائدة لبنك المعرفة المصرى لمختلف الباحثين والطلاب.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة موقف ما يتم تنفيذه من مشروعات فى إطار تطوير موقع التجلى الأعظم بمدينة سانت كاترين، بحضور لفيف من الوزراء والجهات المعنية، حيث تم الاطلاع على آخر المُستجدات الخاصة بمختلف المشروعات التى يتم تنفيذها، والتوقيتات الزمنية للانتهاء مما تبقى من أعمال بهذه المشروعات.

كما تم استعراض زيارة وزير التعليم العالى للمملكة المتحدة؛ للمشاركة فى فعاليات المُنتدى العالمى للتعليم بحضور 122 وزيرًا للتعليم من مختلف دول العالم، وخلال الزيارة، عقد د. أيمن عاشور اجتماعًا مع نُخبة من العلماء والأساتذة المصريين المُتميزين فى مختلف الجامعات البريطانية الأعلى تصنيفًا، كما التقى بوزيرة الدولة للتعليم فى المملكة المتحدة وممثل الحكومة البريطانية لشئون التعليم ووفد جامعة إكستر، وجامعة إسكس، وجامعة باث، وجامعة بلايمووث البريطانية وجامعة جلاسكو الإسكتلندية؛ بالإضافة إلى عقد لقاءات مع وزيرى التعليم العالى والبحث العلمى السعودى والعراقي؛ لبحث وتعزيز التعاون المُشترك بين الجامعات المصرية ونظيرتها البريطانية والسعودية والعراقية، وتبادل الخبرات، وعقد شراكات دولية وإقليمية وتوقيع اتفاقيات وبروتوكولات تعاون فى مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى عرض رؤية وزارة التعليم العالى حول التعليم العابر للحدود والاهتمام المُتزايد به، وكذلك استعراض أبرز ما يشهده قطاع التعليم العالى والبحث العلمى فى مصر، من تقدم ونمو على كافة الاتجاهات خلال السنوات الأخيرة.

كما استقبل الوزير وفود من 20 دولة من دول منظمة اليونسكو؛ لنقل التجربة المصرية الرائدة عن بنك المعرفة المصرى، وتم تنظيم 4 جلسات حوارية ونقاشية للاستفادة من التجربة المصرية عن بنك المعرفة المصرى وتعميمها على باقى الدول الأعضاء بالمنظمة.

والتقى الوزير بمدير المجلس الثقافى البريطانى، وتناول اللقاء بحث جهود وصول مصر إلى أن تصبح مركزًا إقليميًا للتعليم العابر للحدود فى منطقة الشرق الأوسط، وجذب الطلاب الوافدين للدراسة بالجامعات المصرية، وزيادة التعاون الأكاديمى والعلمى وتبادل الزيارات مع مؤسسات المملكة المتحدة، وتقديم منح دراسية للطلاب والباحثين، ودعم بناء القدرات القيادية.

كما التقى الدكتور أيمن عاشور بسفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة ووفد جامعة الشارقة؛ لبحث إنشاء فرع لجامعة الشارقة داخل جمهورية مصر العربية، بهدف توفير فرص تعليمية مُتميزة للطلاب المصريين والوافدين، وإثراء المشهد الجامعى المصرى بتخصصات علمية بينية مُبتكرة تواكب متطلبات سوق العمل الإقليمى والدولى.

وقام الوزير بزيارة جامعة السويدى للتكنولوجيا، حيث تفقد سيادته مبانى الجامعة ومرافقها من إنشاءات وتجهيزات فنية ومعامل، للاطمئنان على تجهيزات الجامعة لتقديم تجربة تعليمية مُتميزة للطلاب.

وشهد الدكتور أيمن عاشور ختام فعاليات هاكاثون التكنولوجيا الأول الذى نظمته جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية، وتفقد الوزير المعرض الذى يضم منتجات الطلاب وابتكاراتهم، واستمع إلى شرح تفصيلى حول ابتكارات ومشروعات الطلاب المُتميزة، وأثنى على الابتكارات التى قدمها الطلاب فى مختلف المجالات، خاصة وأنها تواكب أحدث النظم التكنولوجية الحديثة، ووجه الطلاب ببذل المزيد من الجهود لتطوير ابتكاراتهم؛ لتكون قادرة على المنافسة فى السوق المحلى.

واستعرض التقرير موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بإنشاء "المجلس الوطنى للتعليم والبحث والابتكار"، ويتبع رئيس الجمهورية، ويعرض المجلس تقريرًا بنتائج أعماله وتوصياته كل 6 أشهر على رئيس الجمهورية، ويهدف المجلس إلى وضع السياسات العامة للتعليم بكافة أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها، بهدف النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلية والدولية، كما يهدف لرسم السياسات العامة للبحث والابتكار.

وأشار التقرير إلى عقد العديد من اللقاءات والاجتماعات مع السفراء والمسئولين الأجانب؛ لبحث آليات تعزيز التعاون العلمى والبحثى المُشترك.

وفى إطار توجه جامعة مدينة السادات لإنشاء كلية الطب البشرى واستكمال كليات القطاع الطبى داخل جامعة مدينة السادات لما له من أثر إيجابى على مجتمع مدينة السادات والمراكز والقرى المُحيطة بها، شهد المجلس توقيع بروتوكولات تعاون بين جامعة مدينة السادات وجامعات (كفر الشيخ والمنصورة والمنوفية وطنطا وبنها)، للتعاون فى التدريب والتعليم الطبى المستمر لطلاب كلية الطب البشرى وكلية التمريض وكافة الكليات الطبية الأخرى بالمستشفيات الجامعية، وتنفيذ برامج تدريبية للطلاب.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن المجلس تابع جهود اللجنة المُشكلة برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، لوضع الإطار العام لمُسابقة الشخصية الكرتونية "مصر الابتكارية" للموسم الثانى 2024؛ لتطوير ودعم صناعة محتوى الطفل من خلال الرسوم المُتحركة وبرامج الأطفال.

وأضاف المتحدث الرسمى أن المجلس استمع إلى عرض قدمه الدكتور شريف كشك مساعد الوزير للحوكمة الذكية، حول ربط البرامج المُختلفة للبيانات الإحصائية والخاص برصد بيانات الجامعات الحكومية من خلال المنصات الإلكترونية القائمة بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى وأمانة المجلس الأعلى للجامعات، بهدف تكامل وتوحيد مصدر البيانات.

وافق المجلس على إعادة تشكيل اللجنة العليا للإشراف على اختبارات القدرات لمراقبة ومتابعة أعمال امتحانات القدرات فى الكليات التى يتطلب القبول بها اجتياز اختبارات القدرات للعام الجامعى 2024/2025، وذلك برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان.