شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين تتعاقد على استيراد 250 ألف طن سكر لتعزيز المخزون الاستراتيجي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية التعاقد على شراء كمية 250 ألف طن سكر خام تصل خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2024 ليكون إجمالي الكميات التي تم شراؤها من السكر الخام لتعزيز أرصدة البلاد من السكر 750 ألف طن وصول خلال الفترة من شهر مايو حتى شهر أكتوبر 2024.

يأتي ذلك مع استمرار شركات بنجر السكر في إنتاج السكر من البنجر وطرحه بالأسواق، وذلك في ضوء تعزيز المخزون الاستراتيجي من السكر وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية و رئيس مجلس الوزراء باستمرار شركات بنجر السكر في إنتاج السكر من البنجر وطرحه بالأسواق.



على جانب آخر تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في طرح السكر الحر على بطاقات التموين بسعر 27 جنيها للكيلو للشهر الخامس بمعدل كيلو لكل بطاقة تتضمن 3 أفراد فأقل، وعدد 2 كيلو سكر إضافي للبطاقة التي تتضمن 4 أفراد فأكثر، بالإضافة إلى استمرار صرف السكر المدعم على البطاقات بمعدل كيلو لكل فرد بسعر 12.6 جنيه.