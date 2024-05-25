تزامنًا مع الحج 2024.. موعد إصدار تصاريح العمرة مجددًا وبدء الموسم بعد إيقافها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال محمد كارم، الخبير السياحي، إن السلطات السعودية قررت عدم السماح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لمن يحمل تأشيرة زيارة بأنواعها كافة، اعتبارًا من الخميس الماضي 23 مايو 2024، ولمدة شهر، تزامنًا مع موسم الحج 2024.

وأضاف "كارم"، أن السلطات السعودية، قررت إيقاف إصدار تصاريح العمرة من تطبيق نسك اعتبارًا من الخميس الماضي 15 ذو القعدة 1445 هـ - 23 مايو 2024، وحتى 15 ذو الحجة 1445 هـ، الموافق السبت 15 مايو 2024.

وأوضح الخبير السياحي، أن شركات السياحة استعدت خلال الفترة السابقة لموسم العمرة الجديد، وتعاقدت على الفنادق والخدمات للمعتمرين.

وأشار إلى أن السعودية ستبدأ موسم العمرة الجديد 1446 هـ بعد موسم الحج 2024 مباشرة، فيما سُتطلق وزارة السياحة والآثار الشروط والضوابط المنظمة للموسم الجديد قبل انطلاق الرحلات.

وحذر "كارم"، المواطنين، من السفر لأداء فريضة الحج 2024، وذلك باستخدام تأشيرة زيارة أو تأشيرة أخرى بخلاف الحج، خاصة وأن ذلك يعرض للمسائلة القانونية.

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