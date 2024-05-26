شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الأحد 25/5/2024 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأحد فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:13 ص
موعد صلاة الظهر 12:52 ص
موعد صلاة العصر 28: 4
موعد صلاة المغرب 7:49 م
موعد صلاة العشاء 9:18
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:13 ص
موعد صلاة الظهر 12:57
موعد صلاة العصر 4:36
موعد صلاة المغرب 7:55 م
موعد صلاة العشاء 9:28 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:07
موعد صلاة الظهر 12:48 م
موعد صلاة العصر 4:25 م
موعد صلاة المغرب 7:46 م
موعد صلاة العشاء 9:16 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:09
وقت صلاة الظهر 12:40
موعد صلاة العصر 4:11 م
وقت صلاة المغرب 7:32 م
وقت صلاة العشاء 8:58 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:25 ص
موعد صلاة الظهر 12:46 ص
موعد صلاة العصر 10: 4
موعد صلاة المغرب 7:33 م
موعد صلاة العشاء 8:56
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز