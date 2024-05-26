شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد عودة عظة البابا تواضروس الثانى الأسبوعية.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في ختام عظة الأربعاء الأسبوعية السابقة لقداسته مساء الأربعاء قبل الماضى، عن توقف الاجتماع طوال فترة الخمسين المقدسة، على أن يعود للانعقاد مع بداية صوم الرسل، مشيرًا إلى أن الأيام المقبلة بعد عيد القيامة تنشغل الأسر بالامتحانات، معربًا عن أمنياته للطلبة بالنجاح.

وفي سياق آخر، أشاد قداسة البابا خلال اجتماع الأربعاء بالفيلم السينمائي "السرب" الذي أنتجته مؤخرًا الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويتناول بطولة القوات المسلحة المصرية.

وقال قداسة البابا، "هذا الفيلم يسطر صفحة ناصعة من صفحات القوات المسلحة التي انتفضت في نفس يوم الإعلان عن استشهاد الشباب".