شكرا لقرائتكم خبر عن قيادى بحركة فتح: مصر تحارب من أجل بقاء القضية الفلسطينية ولولاها لانتهت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد سبيته القيادة بحركة فتح، أن قرارات محكمة العدل الدولية مرتبط بمجلس الأمن وأي قرارات تخص القضية الفلسطينية وإدانة الاحتلال الإسرائيلي سيدخل فيها الفيتو الأمريكي، ولكن هناك زخم عالمي يدعم القضية الفلسطينية بدأ بحكم محكمة العدل الدولية.

وشدد محمد سبيته، خلال لقاء ببرنامج "التاسعة"، مع الإعلامي يوسف الحسيني، على القناة الأولى، على أن هناك استهدافا مباشرا لـ مصر وبعدها القومي بما يحدث في رفح و قطاع غزة عموما، إلا أن هناك تخبطا داخل إسرائيل لا تستطيع من خلاله إعطائها قوة سياسية ولا عسكرية.

وأشاد بالموقف المصري، قائلا: "لولا الموقف المصرى لانتهت القضية و مصر تحارب من أجل بقاء القضية الفلسطينية والحفاظ على اللاجئين الفلسطينيين"، مؤكدا أن مصر تتعامل مع الموضوع بأفق أوسع وما يهمها اكثر من غزة هي القضية الفلسطينية ونشك في أن الميناء الامريكي في غزة هو ميناء للتهجير.

