شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان نتائج صفوف النقل الترم الثاني بالجيزة على الخليج 365 خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم، عن بالجيزة، إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2024 لطلاب صفوف النقل، إلكترونيًا اليوم الأحد، من خلال لينك الاستعلام عن نتيجة صفوف النقل الرابع والخامس والسادس الابتدائي والأول والثاني الإعدادي، بموقع المديرية https://www.gizaedu.net/، وذلك بالرقم القومي للطالب أو الطالبة فقط.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة نحو التنمية المستدامة من خلال التحول الرقمي وتيسيرًا على أولياء الأمور لتوفير الوقت والجهد كذلك المساهمة في تحليل بيانات صفوف النقل لتحديد نقاط القوة والضعف لوضع البرامج العلاجية لمواجهة التحديات للارتقاء بالمنظومة التعليمية، وذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

ونظمت أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب صفوف النقل بمحافظة الجيزة في الفترة من الأربعاء 8/5/2024، إلى الخميس 23 مايو 2024، إذ انطلقت امتحانات طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي يوم الأربعاء 8/5/2024 واستمرت حتى يوم الأربعاء 15/5/2024، واستمرت امتحانات طلاب الصف السادس الابتدائى في الفترة من الخميس الموافق 9/5/2024 إلى يوم الخميس 16/5/2024.

ونظمت امتحانات طلاب الصف الأول الإعدادى في الفترة من يوم الأربعاء 8/5/2024 إلى يوم الأربعاء 15/5/2024، والصف الثانى الإعدادى في الفترة من الخميس الموافق 9/5/2024 إلى يوم الخميس 16/5/2024.

وأدى طلاب الصف الأول الثانوى (العام) امتحاناتهم في الفترة من الأربعاء الموافق 8/5/2024 إلى يوم الاربعاء 22/5/2024، وطلاب الصف الثانى الثانوى (العام) في الفترة من الخميس الموافق 9/5/2024 إلى الخميس 23/5/2024.