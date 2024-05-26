شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح معهد تكنولوجيا الأغذية لطهى لحم خروف العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد معهد تكنولوجيا الأغذية التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، عددًا من الواجب مراعاتها عند طهى وتناول لحم خروف العيد.

وكانت النصائح كالتالى:

‏‎1- تتبيل لحوم الأضاحى وطهيها جيدا علي درجة حرارة عالية لقتل أي ميكروبات قد تعلق بها.

‏‎2- طهى بعض أعضاء الأضحية الداخلية مثل "الكبد، والقلب" قبل مرور ساعة على استخراجها من جسم الأضحية فى حالة الرغبة فى تناولها أول أيام العيد أو يتم حفظها بالتجميد "الفريزر" بعد غسيلها جيدا لحين استهلاكها.

‏‎3- يفضل استهلاك لحم الرأس وبعض الأعضاء الداخلية مثل "الكلاوى واللسان والكرشة" فى فترة قصيرة لا تتجاوز أسبوعين من تجميدها لأنها سريعة الفساد.

‏‎4- ينصح بتناول اللحوم المسلوقة أو المشوية باستخدام الشواية الكهرباء والابتعاد نهائياً عن تناول اللحوم المحمرة أو المقلية لأن اللحم أثناء السلق أو الشى يفقد جزءًا كبيرًا من الدهون الموجودة فيه، وبالتالى تقل كمية الدهون به إلى أدنى حد ممكن.

‏‎5- الابتعاد عن تناول اللحوم المشوية على الفحم نظرا لاحتوائها على بعض المركبات الضارة نتيجة الأدخنة المتصاعدة من الفحم والتصاقها بسطح اللحم وكذلك لاحتراق الدهن المتساقط على الفحم وتصاعد أبخرة احتراقه على سطح اللحم.