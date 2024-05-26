شكرا لقرائتكم خبر عن 2772 فُرصة عمل.. تعرف على تفاصيل وظائف جديدة فى 9 مُحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة العمل، عن توافر 2772 وظيفة مٌتوفرة الآن فى 45 شركة قطاع خاص فى 9 محافظات، في عددِ من التخصصات، منها لأصحاب القُدرات الخاصة "ذوي الهمم"، وذلك برواتب مجزية تحدد حسب المقابلة وفقاً للحد الأدنى للأجور، فضلاً عن التأمين الصحي والاجتماعى.

وأوضحت "الوزارة، أن التقديم على هذه "الفرص الجديدة" خلال شهري مايو الجارى ويونيه المقبل، عن طريق مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر "الوزارة" القديم بمدينة نصر، أو مديريات العمل بالمحافظات، أو أرقام وعناوين الشركات المُرفقة مع هذا البيان، وكذلك على الموقع الرسمي لوزارة العمل على "الإنترنت".

وتتواجد الوظائف في 9 محافظات، هي: القاهرة، والجيزة، والقليوبية ، والمنوفية، وسوهاج ، والبحيرة ، والغربية، والشرقية، وأسيوط..

وفي تخصصات:

- مسئول ائتمان

- مدير صيانة

- مدخل بيانات

- موظفين استقبال

- مسئول معمل

- أخصائي تخطيط

- محاسبين

- بائعين

- مشرف خطوط إنتاج

- منسقين ميدانيين

- اخصائى تمويل ، وعضو فريق.

- مهندسين كهرباء وميكانيكا وإنتاج وجودة وكيميائى.

- سكرتارية.

- أعمال إدارية.

- أمين مخازن.

- سائقين رخصة أولى وثانية وثالثة.

- مندوبين مبيعات.

ومراقبين جودة.

- فنيين جميع التخصصات.

- مشرفي إنتاج.

- أفراد أمن.

- عمال خياطة بكافة الأقسام.

- عمال انتاج.

- عمال نظافة.

وتضم مجموعة من الوظائف لذوى همم بالمحافظات، وذلك لاستيفاء نسبة الـ 5 % من بين إجمالى عمالها من تلك الفئة ، برواتب مجزية، وذلك فى إطار تنفيذ خطة" الوزارة" بحصر وتدريب وتشغيل ذوي الهمم خلال الفترة الحالية، وإلزام المنشآت بتشغيل نسبة 5% من إجمالي عمالها من ذوى القدرات الخاصة تنفيذًا للقانون رقم 10 لسنة 2018 ،ولتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدمجهم في سوق العمل.