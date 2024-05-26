شكرا لقرائتكم خبر عن المستندات المطلوبة لاستخراج رخصة إعلان بالمراكز التكنولوجية فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتساءل كثيرُ من المواطنين بمحافظة الجيزة، عن الأوراق والمستندات المطلوب توافرها عند التقدم بطلب للمركز التكنولوجي لاستخراج رخصة إعلان، أو تجديد الرخصة، إذ تتيح المراكز عشرات الخدمات المتعلقة بـ"المرافق والمحليات - وكل أنواع التراخيص من "محلات، وإشغالات، وإعلانات، وهدم، وبناء، وتعلية، وترميم، وتعديل"، فضلاً عن طلبات توصيل مرافق "كهرباء، ومياه"، وغيرها.

وفيما يلي المستندات المطلوبة لطلبات الإعلانات بالمراكز التكنولوجية.

أولًا: رخصة الإعلانات

1- عقد إيجار موثق من الشهر العقاري من المالك أو الوكيل له.

2- صورة من مستخرج السجل التجاري موضح عليها النشاط وعنوان القطعة أو الورشة.

3- صورة الرقم القومي لصاحب الشأن.

4- صورة من التوكيل أو التفويض لمقدم الطلب.

5- صورة من البطاقة الضريبية موضح بها العنوان والنشاط.

6- صورة من رخصة مزاولة النشاط إن وجدت.

ثانيًا: تجديد رخصة إعلان

1- صورة توكيل (في حالة أن المتقدم للطلب وكيل عن المالك).

2- صورة البطاقة الشخصية.

3- صورة آخر إيصال.

4- صورة الترخيص.

وتشمل الخدمات المقدمة للمواطنين بالمراكز التكنولوجية في محافظة الجيزة: (إصدار ترخيص بفتح محل تجاري أو صناعي - تجديد كافة رخص المحلات والإشغالات والإعلانات - استرداد مضبوطات إشغالات الطريق العام - الترخيص بتوصيل مرافق مؤقتة كهرباء ومياه - استخراج صورة طبق الأصل من قرار الترميم - طلب تجديد رخصة تشغيل مؤقتة لمحل - طلب قيد اتحاد شاغلين).