شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب دولة فانواتو جنوب المحيط الهادئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضرب زلزال بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر اليوم الأحد، دولة فانواتو الواقعة جنوب المحيط الهادئ، وذلك دون أن ترد أنباء فورية عن سقوط ضحايا أو أضرار مادية جراء الهزة الأرضية القوية.

ونقلت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية عن مركز المسح الجيولوجي الأمريكي قوله "إن مركز الزلزال وقع على بعد 83 كيلو مترا شمال غرب العاصمة بورت فيلا وعلى عمق 29 كيلو مترا".

ولم تصدر تحذيرات من احتمالية حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) في أعقاب الهزة الأرضية القوية.