شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: أجواء شديدة الحرارة اليوم وغدا ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى طقس شديد الحرارة يومي الأحد والإثنين على أغلب الأنحاء.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن اليوم، يشهد نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة وتؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على أقصى الغرب.

ويشهد اليوم الأحد، ارتفاعا فى درجات الحرارة ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، معتدل ليلا على شمال البلاد، مائل للحرارة على جنوب البلاد.

ومتوقع اليوم أن يشهد نشاط رياح تكون مثيرة للرمال والأتربة وتؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية على أقصى الغرب، وفرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على السواحل الشمالية الغربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأحد: القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 23، والإسكندرية العظمى 35 والصغرى 22، ومطروح العظمى 39 درجة والصغرى 24، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 26، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 26، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 28.