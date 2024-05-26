شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الصف السادس الابتدائى الترم الثانى فى الجيزة بالرقم القومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتساءل أولياء أمور طلاب الصف السادس الابتدائي بمحافظة الجيزة، عن كيفية الاستعلام عن نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وذلك بعد إعلان مديرية التربية والتعليم بالجيزة إتاحة نتائج طلاب صفوف النقل (من الصف الرابع الابتدائي إلى الصف الثاني الإعدادي)، اليوم الأحد، إلكترونيًا، عبر موقعها الرسمي.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2024 لطلاب صفوف النقل، إلكترونيًا، اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 26 مايو الجاري، وذلك من خلال لينك الاستعلام عن نتيجة صفوف النقل الرابع والخامس والسادس الابتدائي والأول والثاني الإعدادي، بموقع المديرية https://www.gizaedu.net/

وأوضحت المديرية أن فور إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2023 وإتاحتها على الرابط، اليوم، يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن النتيجة بالرقم القومي للطالب أو الطالبة فقط، وذلك تيسيرًا على أولياء الأمور، وتوفير الوقت والجهد، والمساهمة في تحليل بيانات صفوف النقل لتحديد نقاط القوة والضعف، وذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وحددت وزارة التربية والتعليم شكل وآليات ظهور نتائج امتحانات الصف السادس الابتدائي، موضحة أنه يتم التعبير عنها في صورة أربعة ألوان، تعبر عن مدى اكتساب المتعلم للمعارف والمهارات، وعن طريق الألوان يتعرف المتعلم على تطور أدائه.

وأشارت "الوزارة" إلى أن اللون الأزرق يوضح أن المتعلم قد فاق التوقعات في اكتساب المعارف والمهارات المطلوبة من 85 إلى 100، واللون الأخضر يوضح أن المتعلم قد امتلك المعارف والمهارات المطلوبة من 65 لأقل من 85 واللون الأصفر يوضح أن المتعلم في حاجة إلى بعض الدعم من 5 لأقل من 65، واللون الأحمر يوضح أن المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات المطلوبة، وما زال في حاجة إلى الكثير من الدعم 1 لأقل من 50.