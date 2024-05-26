شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء لوزير الزراعة اللبناني: نسهل دخول صادراتكم للسوق المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور عباس الحاج، وزير الزراعة اللبناني؛ لمناقشة سبل دعم التعاون المشترك بين مصر ولبنان فى قطاع الزراعة، وذلك بحضور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور سالم درويش، مستشار وزير الزراعة اللبناني، ونور عطوي، الملحق الاقتصادى بالسفارة اللبنانية، والمهندس حسين نصر الله، مستشار وزير الزراعة اللبناني.

وفى مستهل اللقاء، أكد رئيس الوزراء أن القاهرة وبيروت تربطهما علاقات تاريخية وثيقة للغاية على جميع الأصعدة، مؤكدًا أن مصر حريصة على تعزيز التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أن الحكومة حريصة -من خلال أجهزتها المعنية- على تسهيل دخول الصادرات اللبنانية إلى السوق المصرية، أُسوة بجهود الحكومة اللبنانية لتيسير تدفق الصادرات المصرية إلى لبنان من السلع المختلفة، فضلاً عن دعم معدلات التبادل التجارى بين البلدين بما يرقى لمستوى العلاقات السياسية المتميزة بين الجانبين.

كما شدد الدكتور مصطفى مدبولى على حرص القاهرة على دعم لبنان الشقيق، أخذًا فى الاعتبار الأوضاع الاقتصادية العالمية الراهنة وتبعاتها على جميع الدول، لاسيما مصر ولبنان.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور عباس الحاج عُمق العلاقات التاريخية التى تربط مصر ولبنان، وأهمية استمرار التنسيق الوثيق بين البلدين فى الملفات ذات الأولوية فى الأطر الدولية بما يخدم مصلحة الدولتين.

وشدّد وزير الزراعة اللبنانى على تقدير بلاده العميق لحرص القيادة السياسية المصرية الدائم على دعم لبنان، وهو ما يعد محل تقدير كبير من الجانب اللبناني.

وأشار "الحاج" إلى وجود الكثير من فرص التعاون وتبادل الخبرات بين القاهرة وبيروت فى مجال الزراعة خاصة الاستزراع السمكي.

وفى غضون ذلك، أشار وزير الزراعة المصرى إلى استمرار جهود التعاون والتنسيق بين وزارتى الزراعة فى مصر ولبنان، مُعربًا عن تقديره لقيام الجانب اللبنانى بتذليل العقبات التى تقف أمام تدفق الصادرات الزراعية المصرية إلى السوق اللبنانية.

كما أعرب عن تطلعه لبحث جميع أوجه التعاون المشترك بين مصر ولبنان والعمل على تذليل أى عقبات قد تواجه الجانب اللبنانى فى مصر.

وفى ختام الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بضرورة التنسيق بين وزارتى الزراعة المصرية واللبنانية لدفع مجالات التعاون المشترك فى قطاع الزراعة، مُعربًا عن تطلعه لتلقى أى مقترحات من شأنها دعم هذا التعاون المشترك.