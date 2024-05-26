شكرا لقرائتكم خبر عن رابط الاستعلام عن نتيجة صفوف النقل الترم الثانى بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة أنه سيتم إعلان نتائج سنوات النقل للفصل الدراسي الثاني (آخر العام) 2024 /2023، للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائى والصفين الأول والثاني الإعدادى على الموقع الرسمى للمديرية وهو: https://www.gizaedu.net/

وذلك اعتبارًا من اليوم الأحد.

وأشارت المديرية إلى أنه يمكن للطالب أو ولي أمره الاستعلام عن النتيجة من خلال لينك الاستعلام عن نتيجة صفوف النقل الرابع والخامس والسادس الابتدائي والأول والثاني الاعدادي، بموقع المديرية، وذلك بالرقم القومي للطالب أو الطالبة فقط.

وأدى طلاب صفوف النقل بمحافظة الجيزة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2024 في الفترة من الأربعاء 8/5/2024، إلى الخميس 23 مايو 2024.

وحددت وزارة التربية والتعليم شكل وآليات ظهور نتائج امتحانات الصفوف (الرابع، والخامس، والسادس) الابتدائي، موضحة أنه يتم التعبير عنها في صورة أربعة ألوان، تعبر عن مدى اكتساب المتعلم للمعارف والمهارات، وعن طريق الألوان يتعرف المتعلم على تطور أدائه.

وأشارت "الوزارة" إلى أن اللون الأزرق يوضح أن المتعلم قد فاق التوقعات في اكتساب المعارف والمهارات المطلوبة من 85 إلى 100، واللون الأخضر يوضح أن المتعلم قد امتلك المعارف والمهارات المطلوبة من 65 لأقل من 85 واللون الأصفر يوضح أن المتعلم في حاجة إلى بعض الدعم من 5 لأقل من 65، واللون الأحمر يوضح أن المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات المطلوبة، وما زال في حاجة إلى الكثير من الدعم 1 لأقل من 50.



