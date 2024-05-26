شكرا لقرائتكم خبر عن رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائى الترم الثانى بالجيزة.. الاستعلام بالرقم القومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب أولياء أمور تلاميذ الصف الرابع الابتدائي بمحافظة الجيزة، إعلان نتائج أبنائهم بالفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2024، وذلك بعد إعلان مديرية التربية والتعليم بالجيزة، إتاحة النتيجة، إلكترونيًا، اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 26/5/2024.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، إتاحة نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2024 لطلاب صفوف النقل، إلكترونيًا؛ للتيسير على الطلاب وأولياء الأمور، والمساهمة في تحليل بيانات الطلاب وتحديد نقاط القوة والضعف لديهم.

وأوضحت المديرية أن فور إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2023 لطلاب صفوف (الرابع والخامس والسادس الابتدائي، والأول والثاني الإعدادي) وإتاحتها على رابط موقعها الرسمي، اليوم الأحد، وهو: https://www.gizaedu.net/ يمكن لأولياء الأمور الاستعلام عن النتيجة بالرقم القومي للطالب أو الطالبة فقط.

يُذكر أن أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2024 لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، انتهت، يوم الخميس 23 مايو الماضي، وأدى طلاب الصف الرابع الابتدائي بالجيزة امتحاناتهم في الفترة من يوم الأربعاء 8/5/2024 إلى يوم الأربعاء 15/5/2024.