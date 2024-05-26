شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يلتقى وزير الاتصالات لمتابعة عدد من ملفات العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، لمتابعة عدد من ملفات الوزارة.



وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد التقى صباح اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور عباس الحاج، وزير الزراعة اللبناني؛ لمناقشة سبل دعم التعاون المشترك بين مصر ولبنان في قطاع الزراعة.