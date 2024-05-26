شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. السكة الحديد تشغل قطارات إضافية بمناسبة عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها قرار الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، تشغيل عدد من القطارات الإضافية علاوة على القطارات الحالية خلال الفترة من 10 / 6 / 2024 إلى 28 /6 / 2024.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

وداعًا للأخضر.. واتساب يتيح للمستخدمين تغيير لون الشات قريبًا

يعمل تطبيق واتساب على ميزة تسمح للمستخدمين بتعيين سمة افتراضية، وتغيير لون الدردشة على التطبيق على هواتفهم الذكية وهو ما يعني أن المستخدمين قادرين على تغيير اللون الأخضر المعروف عن واتساب، ويمكن أن يقدم خيار التخصيص الجديد مجموعة مختارة من الإعدادات المسبقة للألوان، وقد تم رصده قيد التطوير بواسطة أداة تعقب الميزات في إصدار تجريبي حديث من التطبيق لجهاز iPhone.

رئيس الوزراء لوزير الزراعة اللبناني: نسهل دخول صادراتكم للسوق المصرية

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور عباس الحاج، وزير الزراعة اللبناني؛ لمناقشة سبل دعم التعاون المشترك بين مصر ولبنان فى قطاع الزراعة، وذلك بحضور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور سالم درويش، مستشار وزير الزراعة اللبناني، ونور عطوي، الملحق الاقتصادى بالسفارة اللبنانية، والمهندس حسين نصر الله، مستشار وزير الزراعة اللبناني.

رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائى الترم الثانى بالجيزة.. الاستعلام بالرقم القومى

يترقب أولياء أمور تلاميذ الصف الرابع الابتدائي بمحافظة الجيزة، إعلان نتائج أبنائهم بالفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2024، وذلك بعد إعلان مديرية التربية والتعليم بالجيزة، إتاحة النتيجة، إلكترونيًا، اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 26/5/2024.

السكة الحديد: تشغيل قطارات إضافية بمناسبة عيد الأضحى من 10 لـ28 يونيو

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، تشغيل عدد من القطارات الإضافية علاوة علي القطارات الحالية خلال الفترة من 10 / 6 / 2024 إلى 28 /6 / 2024 وذلك تيسيراً على جمهور الركاب وراحتهم، حيث وجه المهندس محمد عامر - رئيس الهيئة برفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك

الاحتلال يعتقل 20 فلسطينيا بالضفة الغربية لترتفع الحصيلة إلى 8875 منذ 7 أكتوبر

قالت هيئة شؤون الأسرى: قوات الاحتلال تعتقل 20 فلسطينيا بالضفة الغربية لترتفع الحصيلة إلى 8875 منذ 7 أكتوبر الماضي، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

الأرصاد: ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة بداية من اليوم لمدة 48 ساعة

قال الدكتور محمد القياتي عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّه بداية من اليوم ستشهد البلاد ارتفاعا تدريجيا ومؤقتا في درجات الحرارة على أغلب مناطق الجمهورية، بسبب تغير مصادر الكتل الهوائية المؤثرة.

قناصة المقاومة تصيب نجل وزير إسرائيلى قائد كتيبة فى جباليا

أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلى اليوم الأحد، إصابة قائد كتيبة فى الجيش -وهو نجل وزير الإسكان الإسرائيلى السابق آفى إيتام- برصاص قناص فى جباليا، فى حين تواصل قوات الاحتلال غاراتها على مناطق عدة فى قطاع غزة، فيما استهدفت المقاومة قوات الاحتلال فى جباليا وبيت لاهيا.

استشارى تكنولوجيا يوضح أهمية اكتساب مهارات تعلم البرمجة والذكاء الاصطناعى

قال محمد عزام، استشاري إدارة التكنولوجيا، «العالم يعيش حالة من التسرع التكنولوجي غير مسبوق، لذلك دائما يحتاج العالم مهارات جديدة حتى يتعامل مع تغير شكل الحياة».

إحالة 10 تقارير من مجلس الشيوخ للحكومة لاتخاذ اللازم

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على إحالة 10 تقارير للجان النوعية إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ماجاء فيها من توصيات .

مارسيل كولر "بعبع" النهائيات و"صائد" البطولات فى الأهلي

أضاف السويسري مارسيل كولر، مدرب الأهلي، لقبا جديدا لسجل إنجازاته مع فريقه الحالى، حين قاد المارد الأحمر للتتويج بدوري أبطال أفريقيا على حساب الترجى التونسى.

رئيس الوزراء يلتقى وزير الاتصالات لمتابعة عدد من ملفات العمل

التقى الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، لمتابعة عدد من ملفات الوزارة.