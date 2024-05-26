شكرا لقرائتكم خبر عن اعتراض 10 صواريخ على الأقل بعد تفعيل صافرات الإنذار فى تل أبيب الكبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن إعلام إسرائيلي: اعتراض 10 صواريخ على الأقل بعد تفعيل صافرات الإنذار في تل أبيب الكبرى. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إصابة إسرائيلي في مدينة هرتسليا نتيجة سقوط صاروخ أطلق من قطاع غزة. وذكرت مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك ترقب لحدوث اضطراب في مواعيد رحلات الطيران في تل أبيب جراء إطلاق رشقات صاروخية من قطاع غزة.

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