شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 2900 حالة إشغال لمقاهٍ ومحال تجارية بحدائق الأهرام.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة بمواصلة جهود رصد المخالفات والقضاء على حالات إشغال الطريق العام ومنع التعديات للمحال والمنشآت التجارية والمقاهي والمطاعم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين على مدار اليوم.

وتابع اللواء أحمد راشد نتائج الحملات التي نفذتها محافظة الجيزة بقطاع هضبة الأهرام بمناطق الثروة المعدنية والضغط العالي والعشرين والتي أسفرت عن ضبط 2900 حالة إشغال للمقاهي والكافيهات والمحال والباعة الجائلين، ضمت كراسي وشيش وثلاجات واستاندات وشاشات عرض وعربات مشروبات وتروسيكلات باعة جائلين وعلى الفور تم رفع كافه حالات الإشغال مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإيداع المضبوطات مخازن قطاع هضبة الأهرام.

وأسفرت حملات محافظة الجيزة بحدائق الأهرام غن غلق وتشميع عددًا من المحلات والمنشآت التجارية المخالفة الغير ملتزمة بمواعيد الغلق، والتي تم تلقي شكاوى من المواطنين حيالها إلى جانب ضبط عددًا من الجراجات التي تم تحويلها لورش وأنشطة تجاربة مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما تم توجيه حملات من خلال هيئة النظافة والتجميل لرفع المخلفات والرتش بقطع أراضي فضاء بالمنطقة أ, ج وجاري استكمال الجهود.



رفع إشغالات المقاهى والمحال خلال حملة بحدائق الأهرام



رفع إشغالات المقاهى والمحال خلال حملة بحدائق الأهرام



رفع إشغالات المقاهى والمحال خلال حملة بحدائق الأهرام