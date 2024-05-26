شكرا لقرائتكم خبر عن توصيات عاجلة من الزراعة لمحصول التين.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في معهد بحوث البساتين نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول التين التى يجب مراعاتها، خلال شهر مايو.

وتمثلت التوصيات في الآتي:

1- المحافظة على انتظام الرى خلال الموسم.

2- التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة.

3- فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة.

4- الاهتمام بنظافة النقاطات والفلاتر ونهايات الخطوط. 5-الاهتمام ببرنامج رش العناصر الصغري.

6- أعداد الثمار قبل الجمع ووقف الرش الفطري والحشري بمدة كافية قبل الجمع.

7- جمع الثمار المصابة بالذبابة والتخلص منها بالحرق او الدفن في التربة حتى لا يحدث تجديد للإصابة.

8- يتم رش مبيد حشري كل عشر ايام لمكافحة الذبابة ووقف الرش والتسميد قبل الجمع بمدة كافية ويتم التسميد مرة اخري بعد الجمع حتي نهاية سبتمبر.

9- يتم تقسيم الري إلى 4 دفعات في الاسبوع بمعدل 1 ساعة في الرية (4 ساعات ري في الاسبوع) .

10- 30 دقيقة ري بدون تسميد و20 دقيقة ري بتسميد و10 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة.

‎11- مكافحة المن و التربس و الجاسد و الحشرات الحشرات القشرية ومعرفة نوع الحشرة و التعامل معها بالمبيد الحشري المناسب و يتم مقاومتها.