شكرا لقرائتكم خبر عن توصيات عاجلة من الزراعة لمحصول التين.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في معهد بحوث البساتين نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول التين التى يجب مراعاتها، خلال شهر مايو.
وتمثلت التوصيات في الآتي:
1- المحافظة على انتظام الرى خلال الموسم.
2- التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة.
3- فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة.
4- الاهتمام بنظافة النقاطات والفلاتر ونهايات الخطوط. 5-الاهتمام ببرنامج رش العناصر الصغري.
6- أعداد الثمار قبل الجمع ووقف الرش الفطري والحشري بمدة كافية قبل الجمع.
7- جمع الثمار المصابة بالذبابة والتخلص منها بالحرق او الدفن في التربة حتى لا يحدث تجديد للإصابة.
8- يتم رش مبيد حشري كل عشر ايام لمكافحة الذبابة ووقف الرش والتسميد قبل الجمع بمدة كافية ويتم التسميد مرة اخري بعد الجمع حتي نهاية سبتمبر.
9- يتم تقسيم الري إلى 4 دفعات في الاسبوع بمعدل 1 ساعة في الرية (4 ساعات ري في الاسبوع) .
10- 30 دقيقة ري بدون تسميد و20 دقيقة ري بتسميد و10 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة.
11- مكافحة المن و التربس و الجاسد و الحشرات الحشرات القشرية ومعرفة نوع الحشرة و التعامل معها بالمبيد الحشري المناسب و يتم مقاومتها.
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