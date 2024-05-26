شكرا لقرائتكم خبر عن جولة تفقدية لرئيس جامعة عين شمس للاطمئنان على سير الامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد اليوم الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، لجان الامتحانات بكليات الصيدلة وطب الأسنان والألسن لمتابعة سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثانى والاطمئنان على سير الامتحانات وتوفير بيئة مناسبة لراحة الطلاب ومساعدتهم على التركيز وأداء الامتحانات فى هدوء ونظام ورافق سيادته أثناء الجولة أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب والسادة عمداء ووكلاء الكليات.

وبدأت الجولة بتفقد رئيس الجامعة لجان الامتحانات بكلية الصيدلة، ووجه بضرورة تنظيم الطلاب داخل اللجان والحد من ظاهرة الغش واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المشاغبين .

كما قام رئيس الجامعة بالمرور على كلية طب الأسنان لتفقد أعمال الامتحانات والتى انطلقت الأسبوع الماضى، حيث أجرت الكلية اليوم امتحان لعدد 19 لجنة لإجمالى 441 طالب المستوى الرابع، فيما بلغ إجمالى عدد الطلاب بالكلية 2500 طالب مرحلة البكالوريوس و فى برنامج الساعات المعتمدة بلغ عدد الطلاب 310.

وأشاد خلال الجولة بحسن سير العملية الامتحانية وتنظيمها ومواعيدها واكد على منع دخول الطلاب بالهواتف المحمولة إلى اللجان وعدم التكدس ووجود عدد كافي من الملاحظين لكل لجنة، وتنظيم دخول الطلاب إلى داخل وخارج لجان الامتحانات وضرورة وجود العميد والوكيل المختص، وكافة المسؤولين أثناء انعقاد الامتحانات لحل أي مشكلات طارئة واحتوائها.

واختتم الجولة بالمرور على كلية الألسن والتي تبدأ بها اليوم إمتحانات الفصل الدراسى الثانى حيث تفقد الامتحانات ولجان الساعات المعتمدة لعدد 117 لجنة وتقام الإمتحانات على فترتين بالكلية ، وخلال الجولة أجرى حوارا مع الطلاب للاطمئنان على الإمتحان ومدى قياس الامتحانات لمستوى الطلاب ومطابقتها للمواصفات ومراعاة تناسب عدد الأسئلة مع الوقت المتاح للإمتحان

وفى ختام الجولة، أكد على ضرورة تطبيق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية وفق المعايير والمقاييس المعتمدة التي تحدد مضمون وشكل ورقة الأسئلة الإمتحانية وأن تكون الأسئلة واضحة، بالإضافة إلى إعطاء الوقت الكافى لكل امتحان والتأكيد على أعضاء هيئة التدريس بالتواجد داخل القاعات للإجابة عن استفسارات الطلاب وتوافر كافة الخدمات اللوجسية للطلاب المٌمتحنين من إضاءة وتهوية وغيرها من أدوات لجعل الامتحانات جيدة ومريحة.

يذكر أن قطاع شئون التعليم والطلاب بالجامعة كان قد اتخذ حزمة من الإجراءات استعدادا لبدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني منها التأكيد على إرشادات الإجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة حفاظا على صحة جميع أطراف المنظومة التعليمية، التأكيد على عدم دخول الطلاب للجان الامتحانات بالهواتف المحمولة مع الإعلان عن عقوبة استخدامه بوضوح بكل الأماكن.

بالإضافة إلى الانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة لمبنى الامتحانات والخيمة لاستقبال عدد 3500 طالب مع تكليف كليات الجامعة بإعداد تقرير يومي خلال فترة الامتحانات، يتضمن أعداد الحضور من الطلاب والغياب وحالات الغش والحالات المرضية.

وفى سياق آخر، أصدر الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس قراراً بتعيين الدكتورة سارة نبيل حافظ أحمد رئيساً لمجلس قسم الآثار المصرية القديمة بكلية الآثار اعتبارا من 2024 /19/5 ولمدة عام.

كما شلمت القرارات تعيين الدكتورة نهي عبد العال سالم حواش رئيسا لمجلس قسم الآثار اليونانية والرومانية بكلية الآثار اعتبارا من ١٧ / ٤ / ٢٠٢٤ ولمدة عام، كما أصدر رئيس الجامعة قراراً بقيام الدكتور محمد إبراهيم علي سيد أحمد الأستاذ المتفرغ بقسم المتاحف والمواقع الأثرية بكلية الآثار بعمل رئيس القسم اعتبارا من ٢٠٢٤/٥/١٩ ولمدة عام.