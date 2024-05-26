شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة اللبنانى: الاستفادة من الخبرة المصرية فى الاستزراع السمكي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الأحد، عباس الحاج حسن وزير الزراعة اللبناني بمكتبه بالعاصمة الإدارية لبحث تعزيز التعاون في مجال الزراعة والانشطة المرتبطة بها في إطار تعزيز التعاون المشترك بين مصر ولبنان واستمرارا لمتابعة الملفات.

واستعرض الوزيران الموضوعات المتعلقة بتبادل المنتجات الزراعية بين البلدين وازالة المعوقات التي قد تؤثر على انسيابية السلع الزراعية بين الجانب اللبناني والمصري ومنها صادرات مصر من البطاطس والبصل والنخيل الى لبنان الشقيق بالاضافة إلى تنظيم تصدير المانجو وفسائل النخيل.

ومن ناحية أخرى أشار الوزير اللبناني إلى رغبته في الإستفادة من الخبرة المصرية في مجال الاستزراع السمكي والتلقيح الصناعي بهدف تحسين السلالات وتدريب الجانب اللبناني في هذا الأمر، بالإضافة إلى مناقشة الموضوع المتعلق بتصدير الحمضيات إلى الجانب اللبناني.

حضر الاجتماع اللواء الحسين فرحات المدير التنفيذي لجهاز حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية والحجر الزراعي المصرى وبعض قيادات وزارتى الزراعة في البلدين.

وتفقد عباس يرافقه الدكتور إبرهيم الدخيري مدير المنظمة العربية للتنمية الزراعية، الأنشطة الزراعية بالمحافظة وتفقد المزارع السمكية بها وكذلك سوق السمك بحضور بعض مسئولى وزارة الزراعة ومحافظة بورسعيد.

وقام الوزير اللبناني بزيارة المفرخ السمكي بالكيلو 21 بمحافظة الإسكندرية واطلع على انشطة المفرخ في تفريخ الجمبري والبلطي الأحمر والدنيس والقاروص واللوت، ثم بعد ذلك توجه الى مصنع سمرمون لتصنيع وتعبئة الأسماك بمدينة برج العرب، حيث تم استعراض منتجات المصنع التي تتضمن مختلف العمليات الخاصة بتعبئة الاسماك من تدخين وتمليح وتعبئة، حيث يقوم المصنع بتصدير منتجاته إلى مختلف الدول العربية والأوروبية.

