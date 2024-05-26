شكرا لقرائتكم خبر عن فتوى مجلس الدولة تلزم تعليم دمياط بدفع 4 ملايين للتأمين الصحى اشتراكات طلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بمجلس الدولة، إلى إلزام مديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط بأداء مبلغ مقداره 4 ملايين و545 ألف جنيه إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي، قيمة المتبقي من اشتراكات الطلبة عن العامين الدراسيين (2020/2021) و(2021/2022) .

التأمين الصحي مطبق علي طلاب دمياط

ذكرت الجمعية في فتواها، أن نظام التأمين الصحي على الطلاب المقرر بالقانون رقم (99) لسنة 1992 يُطبق على محافظة دمياط بموجب قراري وزير الصحة رقمي (320) لسنة 1992 و(129) لسنة 1993،وكان الثابت أن الهيئة العامة للتأمين الصحي طالبت مديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط بأداء قيمة المتبقي من اشتراكات الطلبة عن العامين الدراسيين 2020/2021 و2021/2022 بمبلغ مقداره (4545456) جنيهًا.

لم تقدم ما يفيد براءة ذمتها

وأوضحت، وإذ لم تقدم مديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط ما يفيد براءة ذمتها من هذه المطالبة للرد على موضوع النزاع وما يتعلق بأعداد الطلبة المسددين لاشتراكات التأمين الصحي وغير المسددين، وقيمة المبالغ المسددة وغير المسددة من هذه الاشتراكات إلا أنها نكلت عن الرد والتعقيب؛ الأمر الذي يقيم قرينة على صحة ما ورد بكتاب الهيئة العامة للتأمين الصحي والمستندات المقدمة منها، ومن ثم يتعين إلزام مديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط بسداد مبلغ مقداره (4545456) أربعة ملايين وخمسمائة وخمسة وأربعون ألفًا وأربعمائة وستة وخمسون جنيهًا إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي.