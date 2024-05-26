شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تنظم زيارة لمرصد فلك كلية علوم تضم طلابا من مختلف الكليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت جامعة القاهرة زيارة طلابية لمرصد الفلك بكلية العلوم، في إطار اهتمام الجامعة بنشر الوعي البيئي وتعزيز ثقافة العلوم، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

شارك في الزيارة عدد من طلاب الجامعة من مختلف الكليات، حيث استمعوا إلى شرح مفصل عن تاريخ علم الفلك، وأهميته، وأنواع التلسكوبات، وأحدث الاكتشافات في هذا المجال.

كما قام الطلاب بجولة ميدانية داخل المرصد، حيث شاهدوا عن كثب التلسكوبات المختلفة، وكيفية استخدامها لمراقبة النجوم والكواكب والمجرات.

وأعرب الطلاب عن سعادتهم بهذه الزيارة، مؤكدين أنها ساعدتهم على فهم علم الفلك بشكل أفضل، واكتساب مهارات جديدة، حيث تهدف جامعة القاهرة من خلال هذه الزيارات إلى تحفيز الطلاب على الإبداع والابتكار.