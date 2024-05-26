شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة النيابة الإدارية يستقبل محافظ جنوب سيناء لتعزيز سبل التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأحد، اللواء دكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، لتعزيز التعاون والحرص على تكامل الجهود بين سلطات الدولة.

وخلال اللقاء أكد الطرفان على تعزيز أواصر التعاون المشترك، والحرص على تكامل الجهود بين سلطات الدولة المختلفة بما يكفل تحقيق العدالة الناجزة وفق الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفي ختام اللقاء، تبادل الطرفان الدروع التذكارية.