شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل رقيب فى معارك قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت بند سمح بالنشر، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل الرقيب بتسلئيل تسفي كوفاتش، مقاتل في كتيبة نتساح يهودا، لواء كفير، متأثراً بجراحه بعد إصابته بجراح بليغة الأسبوع الماضي، في معركة شمال قطاع غزة.

وبذلك يرتفع عدد قتلى قوات الاحتلال الإسرائيلي، في غزة، إلى 635 من ضحايا الحرب الذين سمح بنشر أسمائهم، وفق بيان قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم الأحد.

في اليوم الـ232 من العدوان الإسرائيلي على غزة تتواصل الغارات الإسرائيلية العنيفة على مناطق مختلفة من القطاع، بينها مخيم جباليا وخان يونس ورفح، ما خلّف عشرات الشهداء عشرات الشهداء، بينهم أطفال.

من ناحية أخرى، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن حصيلة الحرب الإسرائيلية على غزة ارتفعت إلى 35984 قتيلا و80643 جريحا مشيرة إلى أنه ما زال هناك عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، وأن طواقم الإسعاف والدفاع المدني لا تستطيع الوصول إليهم.