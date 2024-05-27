شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث التموين: تخفيضات 25% على أسعار السلع في منافذنا استعدادا للعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور احمد كمال معاون وزير التموين والمتحدث باسم وزارة التموين، استعدادهم بشكل مكثف خلال إجازات الأعياد، وطرح لحوم والسلع الأساسية بأسعار تناسب المواطنين، مفيدا بأن الأسعار المعروضة من سلع وزارة التموين أقل 25% من أسعار السوق.

وأضاف أحمد كمال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي ام سي"، المذاع على قناة دي ام سي، أن منظومة السلع التموينية تشمل أكثر من 30 سلعة وأسعارها أقل من مثيلاتها في الأسواق، مشيرا إلى طرحهم 180 ألف طن سكر، إضافة إلى 80 ألف طن على البطاقات التموينية و15 الف طن مكرونة وأرز.

وأوضح متحدث التموين، أن طرح الكثير من السلع يساهم في زيادة المعروض وانخفاض الأسعار مع موسم مثل عيد الأضحى وزيادة منافذ الى جانب منافذ وزارات الزراعة والداخلية والقوات المسلحة، مشيرا إلى أن لديهم 26 شادر رئيسي في 16 محافظة وفي شوادر فرعية يتم تنسيقها مع المحافظين وأكثر من 300 سيارة متنقلة مختلفة الحمولات وشبكة التوزيع يتم زيادة عددها.

وتابع: "الرقابة التموينية بيكونوا في حالة من الاستنفار وموجودين في كل المنشآت التموينية في المطاحن والصوامع والبوتاجاز والوقود ومخابز ومحال تموينية للاطمئنان على توافر السلع بالكميات المناسبة والاسعار المعلنة من جانب الوزارة".