شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يعلن مقتل جندى ثان فى معارك شمال غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى مساء يوم الأحد، مقتل جندي من لواء جفعاتي وإصابة آخر بجروح خطيرة في معارك شمال قطاع غزة بعد ساعات من الإعلان عن مصرع آخر.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية: "سمح الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي بنشر خبر مقتل الرقيب سحر سداي 20 عاما من تل أبيب، وهو جندي في لواء غفعاتي، في معارك شمال قطاع غزة".

وارتفعت حصيلة الجنود والضباط القتلى فى صفوف الجيش إلى 636 فردا منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر 2023.

وبلغ عدد الإصابات في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلى منذ السابع من أكتوبر حوالي 3601 جريحا بينهم 2097 إصابة طفيفة و948 إصابة متوسطة و556 إصابة خطيرة.

كما ارتفع عدد الإصابات منذ بدء المناورة البرية داخل القطاع في 27 أكتوبر الماضي إلى نحو 1798 إصابة، بينها 357 خطرة.

هذ يواصل الجيش الإسرائيل حربه على قطاع غزة لليوم الـ233 على التوالي، حيث أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة آخر حصيلة لضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع والتي بلغت أكثر من 35 ألف قتيل و80 ألف جريح في صفوف المدنيين منذ الـ 7 من أكتوبر الماضي.