شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء لـ قصواء: الرئيس السيسى دائما يُوصى بمراعاة شرائح محدودى الدخل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الدولة أجلت زيادة أسعار الكهرباء عدة مرات مراعاة للظروف الاقتصادية، وخاصة محدودى الدخل، ودائما كانت توصية الرئيس السيسى مراعاة الشرائح الأدنى وهى محدودى الدخل.

وأضاف محمد شاكر خلال مداخلة ببرنامج "فى المساء مع قصواء" الذى تقدمه الإعلامية قصواء الخلالى على قناة cbc، أن هناك مساهمة كبيرة من المساعدة لوزارة الكهرباء عن طريق وزارة البترول، والحصول عليها بسعر أرخص من الذى تستورده.

ولفت محمد شاكر إلى أننا كنا حريصين على الشفافية ووضع خطة خمسية للرفع التدريجى لأسعار الكهرباء ونتفادى أى مشكلة تمويلية وأجلنا هذه الخطة عدة مرات، وفى 2014 كان لدينا خطة وشرحناها وبينا أسعار الكهرباء خلال 5 سنوات مقبلة.