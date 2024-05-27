شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام فرنسى: طعن ثلاثة أشخاص بسكين في مترو مدينة ليون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وسائل إعلام فرنسية، نقلا عن قوات الشرطة، إن شخصا طعن وأصاب ثلاثة اشخاص في مترو مدينة ليون، اليوم الأحد.

وفي أبريل الماضي، أفاد تلفزيون "بي.إف.إم" نقلا عن الشرطة الفرنسية، بمقتل شخص وإصابة آخر بجروح خطيرة في هجوم بسكين في مدينة بوردو. وقال تلفزيون "بي.إف.إم" إن المهاجم فرّ من مكان الحادث، لكنه قتل بعد ملاحقته من قبل الشرطة.