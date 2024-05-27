شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: بدء دخول شاحنات المساعدات لقطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد أبو زيد، موفد قناة القاهرة الإخبارية من معبر رفح، إن عجلة المساعدات المتجهة إلى قطاع غزة تسير بعدما قامت حكومة الاحتلال بشن حرب تجويع لكل من استطاعت إليه سبيلا بحق الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لإبادة جماعية في قطاع غزة منذ نحو 8 أشهر.

وأضاف "أبو زيد"، أن الانفراجة جاءت بعد توافق على دفع كميات من المساعدات الإنسانية والوقود وتسليمها مؤقتا عبر معبر كرم أبو سالم إلى الأمم المتحدة، بعدما هاتف الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره المصري عبد الفتاح السيسي للحديث عن تطورات الحرب التي تشنها على على قطاع غزة.

ولفت أن إسرائيل قد حالت دون دخول أي مساعدات إنسانية منذ أن فرضت أمر واقع جديد على معبر رفح من الجانب الفلسطيني، واستولت قوات الاحتلال عليه.

وأشار إلى أن هناك قائدا لإحدى الشاحنات التي تتوجه إلى كرم أبو سالم يدعى "خالد" في طريقها إلى داخل قطاع غزة بعدما أغلقت إسرائيل أبواب الإغاثة الإنسانية دون اكتراث لتبعات ذلك، وهو اليوم شاهد على استئنافها من جديد، أمضى الرجل ما يزيد على شهرين متتاليين أظهر فيها الجلد والصبر وهو ينتظر إزالة العقبات عن طريق دخول المساعدات للقطاع المحاصر.