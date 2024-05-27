شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال ينفذ مجزرة فى مخيمات النازحين بمنطقة البركسات غرب رفح الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قصفت طائرات الاحتلال مخيم النازحين بمنطقة البركسات شمال غرب مدينة رفح بـ 8 صواريخ على الأقل، وتواصل المستشفيات الميدانية العاملة غرب المدينة استقبال الجثامين.

ووقع عدد كبير من الشهداء والجرحى لا يزالوان في المخيم وطواقم الاسعاف والدفاع المدني تعاني من صعوبة الوصول لهم

ولاتزال النيران مشتعلة في المخيم بفعل القصف الذي ضرب المخيم.

وأفادت مصادر محلية، أن عدد الشهداء ارتفع إلى 35 شهيدا حتى اللحظة