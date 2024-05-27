شكرا لقرائتكم خبر عن سفير فرنسا يهنئ الأهلي بفوزه ببطولة دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ السفير الفرنسى بالقاهرة، إريك شوفاليه، فريق النادى الأهلى لفوزه ببطولة دورى أبطال أفريقيا للمرة الثانية عشر، وما قاموا به من مجهود مميز.

وحقق الأهلى لقب دورى أبطال إفريقيا للمرة الـ 12 فى تاريخه، عقب فوزه على الترجى، فى المباراة التى جمعتهما أمس السبت، بهدف دون رد، باستاد القاهرة الدولى.

واستضافت سفارة فرنسا بالقاهرة، عصر اليوم، البعثة الأوليمبية المصرية، التى يصل إلى أكثر من ٣٠٠ شخص رياضى وإدارى وطبيب.