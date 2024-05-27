شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الرقابة الصحية: 4 ملايين مواطن يستفيدون من التأمين الصحي بـ"الدلتا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية برئاسة الدكتور أحمد طه، زيارة لمحافظة الغربية، عاصمة إقليم الدلتا، للتعريف بمعايير الجودة الوطنية الصادرة عن "جهار" والحاصلة على الاعتماد الدولى من (الاسكوا) والوقوف على مدى استعداد المنشآت الصحية من مختلف القطاعات لتطبيقها، وذلك استعداداً لدعم محافظات المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحى الشامل بخدمات صحية عالية التخصص نظرا لقربها الجغرافى من محافظتي: دمياط وكفر الشيخ ليستفيد من خدماتها ما يزيد عن 4 مليون بمحافظات الدلتا.

فى مستهل الزيارة، استقبل الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية ظهر اليوم الأحد، بمكتبه بديوان عام المحافظة، الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية التابعة لرئاسة الجمهورية، ووفد الهيئة المرافق له : د. السيد العقدة، د. وائل الدرندلي، د. إيمان الشحات، د. ولاء عبد اللطيف، أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، د. كريم عرفة، المستشار القانونى للهيئة، بحضور الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية.

وتناول اللقاء بحث سبل التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة، فى إطار التجهيزات اللازمة لاعتماد المنشآت الصحية بالغربية والتى يأتى على رأسها كيفية تطبيق معايير الجودة لضمان أمان وسلامة الخدمات الصحية للمرضى وكذلك لضمان سلامة الفرق الطبية القائمة على تقديم تلك الخدمات .

بحث الجانبان خطة المرحلة المقبلة لتأهيل أكبر عدد ممكن من المنشآت الطبية ووحدات الرعاية الصحية الأولية للاعتماد من قبل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وكذلك آلية تعزيز الشراكة لتطبيق رؤية الدولة نحو تحقيق جودة الخدمات الصحية لسكان المحافظة استعدادا لتحقيق التغطية الصحية الشاملة حين يتم تطبيق المنظومة بالمحافظة، ولدعم الخدمات الصحية بالمحافظات القريبة التى شملتها المنظومة بالفعل أو التى ستشملها فى المرحلة الثانية .

وأكد د. أحمد طه، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، استعداد الهيئة لبدء العمل فورا وفقًا لخطة زمنية واضحة من خلال تقديم خدمات الدعم الفنى للمنشآت الصحية بالمحافظة من كافة القطاعات، فضلا عن تنظيم برامج تدريبية للأطقم الطبية والمهنيين لشرح تطبيق المعايير وتقديم دراسات تحليل الفجوة، مشيرا إلى أهمية التخطيط السليم والتكامل ما بين كافة أطراف المنظومة الصحية للوصول إلى تغطية صحية ذات جودة وأمان لجميع أفراد الأسرة بأقل تكلفة ممكنة تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة.

وتوجه رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بخالص الشكر والتحية للمحافظة لحرصها على دعم تحركات الهيئة لنشر ثقافة الجودة بالمنشآت الصحية.

ومن جانبه، أشاد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية بجهود الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية لتنفيذ أضخم مشروع شهدته المنظومة الصحية فى مصر، والذى يعكس اهتمام الدولة المصرية بتطوير المنظومة الصحية والرعاية الأولية، وتقديم خدمات طبية بجودة عالية، مؤكدا حرص المحافظة على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة والتعاون الكامل لتطبيق المنظومة بمحافظات المرحلة الثانية.

و أكد محافظ الغربية، أن المحافظة حظيت بطفرة غير مسبوقة فى قطاع الصحة خلال السنوات القليلة الماضية، شهدت خلالها تطويرًا شاملاً وإنشاء لعدد من المستشفيات الجديدة،

و أضاف محافظ الغربية، أن القطاع الصحى قد حظى باهتمام غير مسبوق بإطلاق الدولة - برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية - حزمة من الخدمات الصحية العاجلة للمواطنين وكذلك العديد من المبادرات الصحية التى ساهمت فى تقديم خدمات الرعاية الصحية بصورة أفضل للمواطنين .

وأشار رحمى إلى استعداد مستشفى حميات المحلة لاعتماد هيئه الاعتماد والرقابة الصحية لتصبح اول مستشفى معتمده حسب معايير الجودة على مستوى المستشفيات الحكومية والخاصة والجامعية على مستوى محافظه الغربية وثانى مستشفى على مستوى الجمهورية تتبع الإدارة المحلية ومديريات الشؤون الصحية.