شكرا لقرائتكم خبر عن الأسئلة المتوقعة فى امتحان الفلسفة والمنطق لطلاب الثانوية العامة.. بث مباشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم تليفزيون الخليج 365، بثًا مباشرًا، يتضمن المراجعة النهائية لمادة الفلسفة والمنطق، وذلك استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة 2024، التي تبدأ 10 يونيو المقبل، وتستمر حتى 20 يوليو 2024.

يأتي ذلك فى إطار الدور الخدمى والمجتمعى لـ"الخليج 365" نحو التسهيل على أبنائنا الطلاب، بتقديم المراجعات النهائية لجميع مواد الثانوية العامة بمختلف فروعها (أدبي – علمي)، وذلك بالاستعانة بمجموعة من كبار الخبراء ومعلمي المواد في وزارة التربية والتعليم.

وترتكز المراجعة النهائية للمادة، على تقديم جرعة علمية ملخصة للمنهج، يتمكن من خلالها طلاب الثانوية العامة الإلمام بالمنهج الدراسي ومذاكرته بأبسط صورة ممكنة، بالإضافة إلى تقديم عددًا من الأسئلة الاسترشادية الهامة والمتوقعة بامتحان 2024؛ لتدريب الطلاب على شكل أسئلة الامتحان والحصول على درجات التفوق والنجاح.

يُذكر أن وزارة التربية والتعليم أكدت أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 ستكون مطابقة للمواصفة الفنية وتفرز مستويات الطلاب المختلفة وتقيس نواتج التعلم المرتبطة بالموضوعات الدراسية للمنهج الدراسى للعام الدراسى بأكمله، مشيرة إلى أن الأسئلة ستكون فى جميع جزئيات المنهج الدراسى للعام الدراسى الحالى.