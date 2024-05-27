شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يسير اليوم الأحد 519 رحلة لنقل قرابة 71 ألف راكب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسير مطار القاهرة الدولى اليوم الأحد 519 رحلة طيران دولية وداخلية تنقل على متنها قرابة 71 ألف راكب، وقالت مصادر بمطار القاهرة أن المطار يستقبل على مدار 24 ساعة 261 رحلة وصول على متنهم 34860 راكبا قادمين من عدة وجهات مختلفة منها نيويورك لندن باريس فرانكفورت برلين موسكو بروكسل مانشستر كوبنهاجن أمستردام مدريد برشلونة جنيف فينا دوسلدورف ميونخ روما ميلانو والعديد من الوجهات الأوربية الأخرى. إضافة إلى دبى أبوظبى راس الخيمة جدة الرياض المدينة القصيم حائل الدار البيضاء تونس أسطنبول الكويت دلهى كانو إنجامينا زيورخ بيروت طرابلس دار السلام بغداد بورتوسودان نيروبي.

فى حين يغادر مطار القاهرة الدولى 258 رحلة ينقل على متنهم 35926 راكبا إلى وجهات دولية منها نيويورك لندن باريس أورلى فرانكفورت هامبورج برلين ميونخ مانشستر أمستردام أستوكهولم كوبنهاجن برشلونة مدريد بروكسل فيينا روما ميلانو إسطنبول والعديد من الوجهات الأخرى، إضافة إلى عدة وجهات عربية منها دبى أبوظبى الشارقة العين رأس الخيمة عجمان جدة الرياض المدينة القسيم الدمام حائل الكويت تونس الدار البيضاء الجزائر عمان مسقط بورتوسودان إنجامينا كانو الدوحة البحرين بيروت أربيل بغداد، بالإضافة إلى عدد من الوجهات الداخلية منها الأقصر أسوان شرم الشيخ الغردقة مرسى علم.